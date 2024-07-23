Из-за сильных осадков в Ангарске вышла из берегов река Китой

22 июля в Приангарье прошёл сильный дождь. В Слюдянском районе выпало 86 миллиметров осадков, в Черемховском — 62 мм, в Иркутске — 40 мм, в Зиминском районе — 32 мм, в Шелеховском — 23 мм. Ночью 23 июля сильные дожди — до 34 мм осадков — прошли в верхнеленских, западных и центральных районах.
На утро 23 июля уровень воды в Иркуте в районе села Баклаши составил 450 сантиметров (прирост — 184 см за 20 часов), в районе Иркутска — 279 см (146 см за 20 часов). Уровень реки Китой в районе посёлка Раздолье составил 253 см (прирост 40 см за 20 часов).
23 июля синоптики Приангарья прогнозируют рост уровня воды в реках Иркут — на 150−200 см, Китой — на 100−150 см, Ока, Ия, Белая и малые реки Южного Прибайкалья — на 30−80 см, на Бирюсе и Ие — на 10−30 см.
В связи с этими ожиданиями в состояние повышенной готовности приведены силы МЧС.