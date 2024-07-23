Из-за сильных осадков в Ангарске вышла из берегов река Китой

22 июля в Приангарье прошёл сильный дождь. В Слюдянском районе выпало 86 миллиметров осадков, в Черемховском — 62 мм, в Иркутске — 40 мм, в Зиминском районе — 32 мм, в Шелеховском — 23 мм. Ночью 23 июля сильные дожди — до 34 мм осадков — прошли в верхнеленских, западных и центральных районах.