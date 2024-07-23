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В Нефтекамске молодые парни украли верблюда из цирка

После экскурсии по городу они вернули животное.

Источник: Om1.ru

В городе Нефтекамске молодежь украла верблюда по кличке Аксель из цирка после представления.

Известно, что парни решили подурачиться и повели горбатого на экскурсию по городу. Позже они вернули его на место. На видео, которое появилось в многочисленных пабликах в социальных сетях, они сами говорили, что завтра их ждут проблемы.

Директор о произошедшем узнал из социальных сетей и пригрозил написать заявление в полицию. По данным Baza, правоохранители принимать его не стали — никакого вреда или ущерба цирку по факту подростки не нанесли.