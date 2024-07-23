В Нефтекамске молодые парни украли верблюда из цирка

В городе Нефтекамске молодежь украла верблюда по кличке Аксель из цирка после представления.
Известно, что парни решили подурачиться и повели горбатого на экскурсию по городу. Позже они вернули его на место. На видео, которое появилось в многочисленных пабликах в социальных сетях, они сами говорили, что завтра их ждут проблемы.
Директор о произошедшем узнал из социальных сетей и пригрозил написать заявление в полицию. По данным Baza, правоохранители принимать его не стали — никакого вреда или ущерба цирку по факту подростки не нанесли.