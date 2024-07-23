В ночных пожарах погибли двое жителей Красноярского края

Об этом сообщили в ГУ МЧС.
Первая трагедия случилась в селе Покатеево Абанского района. В ночь на 22 июля произошло возгорание в одноэтажном бревенчатом доме на площади 3 кв. м. В комнате на кровати была обнаружена погибшая пожилая женщина.
Второй смертельный пожар случился той же ночью в СНТ Черемшанка Емельяновского района. Там загорелся одноэтажный кирпичный дом, площадь составила 400 кв. м. В ходе тушения внутри был обнаружен погибший мужчина.
По предварительным данным, причинами происшествий стали короткое замыкание электропроводки и неосторожное обращение с огнем.