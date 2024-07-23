Пытались спасти друга, но погибли сами. Тела трех приятелей нашли на окраине Улан-Удэ

20 июля 2024 года в Тулунжинском карьере на окраине города Улан-Удэ нашли тела троих мужчин без явных признаков насильственной смерти. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следственном комитете Бурятии.
По предварительным данным, молодые люди отдыхали на берегу и купались в карьере. Один из них начал тонуть, а двое других попытались спасти друга. Но мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, поэтому выплыть им не удалось. Рыбаки, стоявшие неподалеку, обратились в службу спасения. Но помочь приятелям не удалось. Специалистам оставалось лишь доставить тела погибших на сушу.
— Кроме того, за истекшие выходные отмечен высокий уровень несчастных случаев на воде со взрослыми. 20 июля 2024 года на реке Уда в столице республики во время купания утонул 30-летний мужчина, в реке Хилок возле села Бичура также погиб местный житель. На следующий день на озере Щучье утонула 25-летняя девушка, — сообщают в пресс-службе.
На данный момент устанавливаются причины и условия произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пять человек утонуло за прошедшие выходные в Иркутской области.