Пытались спасти друга, но погибли сами. Тела трех приятелей нашли на окраине Улан-Удэ

По предварительным данным, молодые люди отдыхали на берегу и купались в карьере. Один из них начал тонуть, а двое других попытались спасти друга. Но мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения, поэтому выплыть им не удалось. Рыбаки, стоявшие неподалеку, обратились в службу спасения. Но помочь приятелям не удалось. Специалистам оставалось лишь доставить тела погибших на сушу.