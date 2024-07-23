В Омске на Аллее Олимпийцев провалилась земля

В Омске после серии ливневых дождей на Аллее Олимпийцев под одним из бюстов образовался провал. В департаменте информационной политики объяснили это просадкой грунта. Недочёт обещают исправить в короткие сроки.
«Уже сегодня к необходимым работам приступит подрядная организация. Они будут выполнены за счёт средств мецената», — сообщили в мэрии Омска.
Аллея Олимпийцев была торжественно в августе прошлого года. На реализацию проекта потратили год. Бюсты создавал скульптор Сергей Полегаев.
Отметим, что в этом году Аллею Олимпийцев планируют задействовать в праздновании Дня города. Там пройдёт турнир по киберспорту, а на набережной Оми будет организован показ кино под открытым небом. Развлекательные площадки там начнут работать с 12:00 и продолжат работу до 21:00.