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В Омске на Аллее Олимпийцев провалилась земля

Участок планируют привести в порядок в короткие сроки.

Источник: Om1.ru

В Омске после серии ливневых дождей на Аллее Олимпийцев под одним из бюстов образовался провал. В департаменте информационной политики объяснили это просадкой грунта. Недочёт обещают исправить в короткие сроки.

«Уже сегодня к необходимым работам приступит подрядная организация. Они будут выполнены за счёт средств мецената», — сообщили в мэрии Омска.

Аллея Олимпийцев была торжественно в августе прошлого года. На реализацию проекта потратили год. Бюсты создавал скульптор Сергей Полегаев.

Отметим, что в этом году Аллею Олимпийцев планируют задействовать в праздновании Дня города. Там пройдёт турнир по киберспорту, а на набережной Оми будет организован показ кино под открытым небом. Развлекательные площадки там начнут работать с 12:00 и продолжат работу до 21:00.

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