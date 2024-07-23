В Омске на Аллее Олимпийцев провалилась земля

Отметим, что в этом году Аллею Олимпийцев планируют задействовать в праздновании Дня города. Там пройдёт турнир по киберспорту, а на набережной Оми будет организован показ кино под открытым небом. Развлекательные площадки там начнут работать с 12:00 и продолжат работу до 21:00.