Популярный мотоблогер родом из Омской области погибла в ДТП

Согласно данным официального сайта МотоТани, интернет-страницы девушки, где она размещала эффектные кадры езды на мотоцикле ярко-красного цвета, стали обретать популярность в 2015 году. К тому моменту она уже обосновалась в Москве, занимаясь в том числе продажей железных коней. С наступлением 2020-х Татьяна стала позиционировать себя как «наиболее популярную мотоциклистку мира», исходя из числа подписчиков на наиболее крупных интернет-площадках. Стоит отметить, что по состоянию на 23 июля 2024 года только на ютубе количество ее подписчиков составляет порядка 1,99 миллиона человек, свыше 5 миллионов человек следили за ее публикациями в ТикТоке. Также Татьяну Озолину приглашали на съемки для глянца и музыкальных клипов, которых, по данным официальной интернет-страницы блогера, насчитывается 7.