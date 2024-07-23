В Екатеринбурге автомобиль Porsche Cayenne сбил двух подростков

Согласно предварительным данным, машина, которой управляла 28-летняя местная жительница, ехавшая в сторону улицы Металлургов, наехала на 15-летнего мальчика и 13-летнюю девочку — школьники пересекали проезжую часть в неустановленном месте, вблизи пешеходного перехода. После произошедшего их с травмами доставили в ДГКБ № 9. Дети пояснили полиции, что увидели на остановке трамвай и чтобы на него успеть, решили перебежать через дорогу в непредназначенном для перехода месте.
Водитель была трезва в момент ДТП, ее водительский стаж составляет девять лет. Он сообщила автоинспекторам, что когда дети неожиданно выбежали, она применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.
Полицейские проверят школу, где учатся подростки, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге, также материалы будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних Верх-Исетского района.
Ранее в Екатеринбурге водитель Hyundai Equus сбил восьмилетнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Новаторов, 10 на красный свет. С различными травмами ее доставили в больницу.