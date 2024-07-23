В Екатеринбурге автомобиль Porsche Cayenne сбил двух подростков

Согласно предварительным данным, машина, которой управляла 28-летняя местная жительница, ехавшая в сторону улицы Металлургов, наехала на 15-летнего мальчика и 13-летнюю девочку — школьники пересекали проезжую часть в неустановленном месте, вблизи пешеходного перехода. После произошедшего их с травмами доставили в ДГКБ № 9. Дети пояснили полиции, что увидели на остановке трамвай и чтобы на него успеть, решили перебежать через дорогу в непредназначенном для перехода месте.