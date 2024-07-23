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Омская полиция разыскивает школьницу, которая пошла в Парк Победы и исчезла

Девочка футболке с изображением медведя ушла в парк днем и не вернулась.

Источник: Комсомольская правда

В Омске разыскивают 15-летнюю Евангелину Алешкову, которая отправилась погулять в Парк Победы и бесследно исчезла.

Днем 22 июля девочка вышла из гостиницы на улице Суворова и пошла гулять в Парк Победы, откуда не вернулась.

Приметы разыскиваемого подростка: на вид 15−17 лет, рост 170−175 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные ниже плеч, глаза карие.

На момент пропажи Евангелина была одета в широкие джинсы, футболку с изображением медведя и кроссовки. При себе у подростка были черная сумка через плечо и темно-синий рюкзак.

Пресс-служба УМВД России по Омской области

Всех, кто обладает какой-либо информацией, которая поможет найти пропавшую, просят обращаться в полицию по телефонам: 112, 102, 79−20−72.