В Екатеринбурге из горящего автосервиса эвакуировали 9 машин

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, ночью 23 июля на пульт пожарной охраны поступил сигнал о возгорании в районе улицы Данилы Зверева в уральской столице. Горела кровля автосервиса, площадь пожара составила 800 квадратных метров.