Причиной массовых задержек поездов в Екатеринбурге стал ремонт на путях

Прокуратура организовала проверку исполнения законов о защите прав потребителей и мероприятий о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, ее причиной стала публикация на Е1. По данным портала, на момент около 7:00 на табло екатеринбургского вокзала была информация о том, что из графика выбились шесть составов.