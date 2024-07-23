Причиной массовых задержек поездов в Екатеринбурге стал ремонт на путях

Прокуратура установила, что произошла задержка отправления и прибытия почтово-багажных поездов № 989 Владивосток — Москва и № 983 Хабаровск — Москва сроком от восьми до 16 часов, а также на время от 10 минут до полутора часов задержались два пассажирских поезда: № 68 Москва — Барнаул и № 216 Адлер — Барнаул. Сейчас пассажирские поезда следуют по расписанию.
Прокуратура организовала проверку исполнения законов о защите прав потребителей и мероприятий о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, ее причиной стала публикация на Е1. По данным портала, на момент около 7:00 на табло екатеринбургского вокзала была информация о том, что из графика выбились шесть составов.
В начале месяца Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту задымления поезда № 6603 сообщением «Каменск-Уральский — Екатеринбург». Причиной задымления стало загорание вентиляционных патрубков тягового двигателя.