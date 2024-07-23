Африканскую чуму свиней обнаружили еще в одном районе Приморья

Угрожаемой зоной определена территория в радиусе 15 км. В нее попадают села Лукашевка и Поповка Хорольского округа, село Мельгуновка Ханкайского округа и село Нестеровка Пограничного округа. С этих территорий запрещено вывозить свиней и продукты их убоя, а также корма, проводить ярмарки и охотиться.