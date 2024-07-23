Африканскую чуму свиней обнаружили еще в одном районе Приморья

В Хорольском округе выявлен очаг африканской чумы свиней. Заболевание обнаружено в личном подсобном хозяйстве в селе Лукашевка, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Хорольского округа.
Угрожаемой зоной определена территория в радиусе 15 км. В нее попадают села Лукашевка и Поповка Хорольского округа, село Мельгуновка Ханкайского округа и село Нестеровка Пограничного округа. С этих территорий запрещено вывозить свиней и продукты их убоя, а также корма, проводить ярмарки и охотиться.
В зону наблюдения, прилегающую к угрожающим участкам, попали села Прилуки, Приозерное, Хороль, Луговой, железнодорожная станция Хорольск, села Благодатное, Новобельмановка, Ленинское, Новодевица Хорольского округа, села Новоселище, Удобное Ханкайского округа, села Богуславка, Сергеевка, Садовый, Жариково Пограничного округа. Сюда нельзя ввозить свиней, также на этой территории запрещено охотиться на диких кабанов.
Человек африканской чумой свиней не болеет и заразиться не может, но она чрезвычайно опасна для домашних свиней. Их смертность от заболевания может достигать 100%.
Напомним, в Пограничном округе Приморья выявили очаг африканской чумы свиней. Администрация муниципалитета проинформировала, что объявлен карантинный режим.