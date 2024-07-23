СК Беларуси: спецпроизводство начато по ряду статей в отношении Мотолько

В СК отметили, что спецпроизводство в отношении него было начато по ряду статей. Среди которых организация массовых беспорядков, заговор с целью захвата государственной власти, клевета в отношении президента Беларуси и ряд других. В 2021 году Мотолько внесли в террористический список КГБ.