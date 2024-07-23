Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК Беларуси: спецпроизводство начато по ряду статей в отношении Мотолько

Следственный комитет Беларуси начал спецпроизводство в отношении Мотолько.

Источник: БЕЛТА

Следственный комитет Беларуси сообщил, что специальное производство было начато в отношении Антона Мотолько. Информация опубликована в телеграм-канале «Специальное производство. Официально».

Говорится, что спецпроизводство было начато в понедельник, 22 июля. Указанному лицу необходимо явиться в Гродно по адресу улица Горького, 121.

В СК отметили, что спецпроизводство в отношении него было начато по ряду статей. Среди которых организация массовых беспорядков, заговор с целью захвата государственной власти, клевета в отношении президента Беларуси и ряд других. В 2021 году Мотолько внесли в террористический список КГБ.