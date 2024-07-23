В Минске Mercedes сбил двух пешеходов — перед этим столкнувшись с Fiat

43-летний водитель за рулем Mercedes столкнулся с Fiat, который остановился, чтобы пропустить пешеходов. После столкновения водитель Mercedes продолжил движение и сбил двух человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу.
17-летняя и 39-летняя пешеходы были доставлены в медицинское учреждение для обследования.
Отмечается, что оба транспортных средства не имели допуска к участию в дорожном движении.
В ГАИ напомнили, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его внезапного торможения или остановки.