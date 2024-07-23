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В Минске Mercedes сбил двух пешеходов — перед этим столкнувшись с Fiat

ДТП из-за несоблюдения безопасной дистанции произошло 22 июля, около 20:30 на минской улице Корзюки. В результате был совершен наезд на двух пешеходов. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

43-летний водитель за рулем Mercedes столкнулся с Fiat, который остановился, чтобы пропустить пешеходов. После столкновения водитель Mercedes продолжил движение и сбил двух человек, переходивших дорогу по пешеходному переходу.

17-летняя и 39-летняя пешеходы были доставлены в медицинское учреждение для обследования.

Отмечается, что оба транспортных средства не имели допуска к участию в дорожном движении.

В ГАИ напомнили, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его внезапного торможения или остановки.