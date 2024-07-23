Три энергоаварии произошли утром 23 июля в Краснодаре

Утром 23 июля без света в Краснодаре остались улицы в трех округах. В микрорайоне свет отключили на улицах Игнатова, Благоева, Трудовой славы, Мачуги.
«Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключены ПС “ПЧ-203” и 8 трансформаторных подстанций», — сообщили в ЕДДС.
В Прикубанском округе отключены 9 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались улицы: 1 отделение, Анисовая, Видная, Поселковая, Райская, Садоводов, Симиренко, Яна Полуяна, Ковалева, Атарбекова, Совхозная, Яркая, Михалева, Новицкого, Анисовая, Образцова, Медовая, Виноградная, Титова.
В Западном округе без света остались улицы Монтажников, Дальняя.
Везде работают аварийные бригады.
Ранее сообщалось, что на смену жаре на Кубань идут дожди, грозы и комфортные +32 градуса.