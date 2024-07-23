Ночью над Крымом и Черным морем сбили больше 20 беспилотников

В ночь на вторник, 23 июля, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 21 беспилотник над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Ночью киевский режим пытался совершить террористическую атаку по российским объектам. Для этого украинские военные использовали беспилотники.
Средства ПВО перехватили и уничтожили по два беспилотника над Брянской и Белгородской областями. Кроме того, еще 21 БПЛА сбили над Крымом и акваторией Черного моря.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в районе Северной стороны и Фиолента военные уничтожили более 15 беспилотников над морем. По его словам, атаку дронов успешно отразили дежурные расчеты ПВО и подразделения РЭБ. Фрагменты дрона рухнули на земли одного из товариществ собственников недвижимости. В итоге было разбито стекло грузового автомобиля. Осколки от второго беспилотника упали на территории домовладения другого севастопольского СНТ.