Антикор взялся за «СК-Фармацию»: картельный сговор, ввоз лекарств из-за рубежа

«Значительная доля экономии (81%) по итогам аукционов в 2020—2023 годы сформирована только за счет 8% всех лотов (567 из 6513). В каждом третьем лоте (1969 или 30%) снижение цены вовсе отсутствовало (от 0 до 30 тиын). Частые отказы поставщиков-посредников от участия на первом шаге аукциона, участие в них парами и “обмен победами” указывают на широкое применение картельного сговора. Это делается для создания мнимой конкуренции и удержания высоких цен закупок, что подтверждается недавними расследованиями, проведенными уполномоченным органом по защите и развитию конкуренции».