Крупную партию «синтетики» нашли у 18-летнего жителя Кызылорды

«Задержан 18-летний житель областного центра за хранение синтетических наркотиков в целях сбыта. В ходе мероприятия “Қарасора-2024” сотрудники батальона патрульной полиции УП города Кызылорды в центре города при проверке подозрительного гражданина обнаружили в сумке и в его кармане 64 свертка с характерным запахом белого цвета, обернутые черной изолентой», — говорится в сообщении во вторник.