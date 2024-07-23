Крупную партию «синтетики» нашли у 18-летнего жителя Кызылорды

«Задержан 18-летний житель областного центра за хранение синтетических наркотиков в целях сбыта. В ходе мероприятия “Қарасора-2024” сотрудники батальона патрульной полиции УП города Кызылорды в центре города при проверке подозрительного гражданина обнаружили в сумке и в его кармане 64 свертка с характерным запахом белого цвета, обернутые черной изолентой», — говорится в сообщении во вторник.
Как отмечается, полицейскими установлены на территории областного центра 30 точек закладок.
«Согласно заключению экспертизы, изъятый порошок относится к психотропным веществам “а-пирролидиновалерофенен” или “a-PVP” общим весом 148,79 г. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие», — добавили полицейские.