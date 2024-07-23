Лжеминер сообщил о бомбе на крейсере «Аврора»

Днем 22 июля в пожарно-спасательную часть поступила информация, что на крейсере «Аврора» в Петербурге заложена бомба. На место тут же прибыли специалисты. Они осмотрели музей, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При этом подобных происшествий вчера было еще два. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— По телефону 02 неизвестный обратился с сообщением о заминировании Всеволожской городской прокуратуры. Здание на Всеволожском проспекте осмотрели, ничего подозрительного не нашли, но удалось выявить звонившего, — рассказало агентство.
По данным журналистов, им оказался 73-летний житель поселка Воейково. Против него возбудили уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
К слову, еще одни тревожный звонок заставил понервничать сотрудников крупной гостиницы на площади Чернышевского в Петербурге. Голос на том конце провода также сообщил о бомбе в стенах здания. К счастью, информация не подтвердилась. Преступника вычислить не удалось, поскольку он воспользовался IP-телефонией.