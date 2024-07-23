Лжеминер сообщил о бомбе на крейсере «Аврора»

Днем 22 июля в пожарно-спасательную часть поступила информация, что на крейсере «Аврора» в Петербурге заложена бомба. На место тут же прибыли специалисты. Они осмотрели музей, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Эвакуация не проводилась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. При этом подобных происшествий вчера было еще два. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».