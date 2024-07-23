Прорабу, чей рабочий погиб на стройке в Новосибирске, дали 2 года колонии

— 12 сентября 2023 года прораб Шеллер В. прибыл на объект ГБУЗ НСО «Новосибирский клинический центр крови», который вскоре покинул, не обеспечив непрерывный контроль за производством работ со стороны исполнителей работ, а также не проверил леса перед началом смены. Рабочий, осуществлявший монтаж композитной панели без страховочного каната с карабином, сорвался с высоты 12 м на асфальтовое покрытие, — сообщили в суде.