Прорабу, чей рабочий погиб на стройке в Новосибирске, дали 2 года колонии

Ленинский районный суд Новосибирска отправил на 2 года в колонию прораба, чья халатность привела к гибели рабочего на стройке.
— 12 сентября 2023 года прораб Шеллер В. прибыл на объект ГБУЗ НСО «Новосибирский клинический центр крови», который вскоре покинул, не обеспечив непрерывный контроль за производством работ со стороны исполнителей работ, а также не проверил леса перед началом смены. Рабочий, осуществлявший монтаж композитной панели без страховочного каната с карабином, сорвался с высоты 12 м на асфальтовое покрытие, — сообщили в суде.
Прораб признал вину частично. Суд назначил ему 2 года колонии-поселения и запретил 2 года занимать руководящие должности на стройке. 5% своих доходов осужденный будет отдавать в пользу государства. В пользу родственников погибшего в качестве компенсации морального вреда взыскано 1,2 млн рублей.