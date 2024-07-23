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Спортивные чиновники украли 60 млн тенге

Руководителя и сотрудника Дирекции развития спорта по олимпийским видам осудили за хищение бюджетных средств. Подробности дела озвучили Zakon.kz 23 июля 2024 года в пресс-службе прокуратуры Астаны.

По данным ведомства, глава Дирекции развития спорта по олимпийским видам признан виновным в хищении бюджетных средств свыше 60 млн тенге и получении взятки от подчиненного в размере 4 млн тенге.

«Хищение совершено путем присвоения бюджетных средств, выделенных на учебно-тренировочные сборы спортсменов, заключения договоров о государственных закупках аффилированными лицами на аренду спортивных залов, тогда как имелась возможность на бесплатной основе получить данные помещения».

Пресс-служба прокуратура Астаны

Кроме того, наряду с руководителе осужден сотрудник дирекции, оказавший пособничество в хищении бюджетных средств.

Гособвинитель, предоставив все доказательства суду, опроверг версию подсудимых о их невиновности.

«Приговором суда руководитель осужден к пяти годам, а его пособник к четырем годам лишения свободы, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе каждому».

Пресс-служба прокуратуры Астаны

Стоит отметить, что приговор вступил в законную силу.

Днем ранее, 22 июля, прокуратура Мангистауской области заявила о начале расследования в отношении руководства школы по факту сбора денег с учителей. Кроме того, директор школы принуждал своих подчиненных оплачивать наложенные на него административные штрафы.