Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двое минчан отдали 25 тысяч рублей мошенникам, угрожавшим обыском

Двое жителей Минска перевели мошенникам 25 тысяч рублей.

Двое минчан отдали 25 тысяч рублей мошенникам, угрожавшим обыском. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении сказано, что в Ленинское РУВД обратились двое жителей района, ставших жертвами мошенников. Минчанам в мессенджере позвонил неизвестный. Он сказал, что от их имени незаконно были оформлены кредиты на крупные суммы.

«Для проверки этой информации у них в квартирах пройдут обыски с целью изъятия средств, полученных преступным путем», — уточнили в ведомстве.

И добавили, что неизвестный предупредил про единственный способ сохранения сбережения и избежания ответственности, назвав так называемую декларацию денег, которые хранятся дома, на определенный счет. Минчане поверили сказанному, пошли в банк, где перевели на счета мошенников более 25 тысяч рублей. Заведены уголовные дела.