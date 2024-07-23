Двое минчан отдали 25 тысяч рублей мошенникам, угрожавшим обыском. Подробности сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении сказано, что в Ленинское РУВД обратились двое жителей района, ставших жертвами мошенников. Минчанам в мессенджере позвонил неизвестный. Он сказал, что от их имени незаконно были оформлены кредиты на крупные суммы.
«Для проверки этой информации у них в квартирах пройдут обыски с целью изъятия средств, полученных преступным путем», — уточнили в ведомстве.
И добавили, что неизвестный предупредил про единственный способ сохранения сбережения и избежания ответственности, назвав так называемую декларацию денег, которые хранятся дома, на определенный счет. Минчане поверили сказанному, пошли в банк, где перевели на счета мошенников более 25 тысяч рублей. Заведены уголовные дела.