Двое минчан отдали 25 тысяч рублей мошенникам, угрожавшим обыском

И добавили, что неизвестный предупредил про единственный способ сохранения сбережения и избежания ответственности, назвав так называемую декларацию денег, которые хранятся дома, на определенный счет. Минчане поверили сказанному, пошли в банк, где перевели на счета мошенников более 25 тысяч рублей. Заведены уголовные дела.