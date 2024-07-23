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Заключенный умер после действий судьи в Конаеве

Конаев. 23 июля. КазТАГ — Заключенный Жанибек Жауыров умер после действий судьи Максата Амиркулова в Конаеве, сообщил журналист Михаил Козачков.

Источник: Telegram-канал Kozachkov offside

«Знакомьтесь, Максат Амиркулов, судья горсуда Конаева. 17 июля он отказал в досрочном освобождении заключенному учреждения № 14 Жанибеку Жауырову. Начальник колонии и специальная медицинская комиссия просили суд отпустить арестанта домой в связи с тяжелым заболеванием, однако судья Амиркулов вписал в свое постановление фамилию другого осужденного и указал там другой диагноз. На этом основании в освобождении было отказано. В ночь на 23 июля Жауыров скончался», — написал Козачков на своем Telegram-канале во вторник.

Отметим, что это не первая ситуация, когда к судьям в Конаеве возникают вопросы. Так, 22 мая КазТАГ сообщал, что суд города Конаев продолжает возглавлять Жайык Жанболатов, который попал под следствие в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Напомним, 4 декабря 2023 года КазТАГ сообщал, что трое судей Алматинской области подозреваются в коррупции. В числе фигурантов уголовных дел оказался и Жанболатов. Председателю суда Конаева вменяют получение обманным путем денежных средств в крупном размере, под предлогом решения вопроса о переквалификации деяний с убийства на недонесение о преступлении по делу.