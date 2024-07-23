Заключенный умер после действий судьи в Конаеве

«Знакомьтесь, Максат Амиркулов, судья горсуда Конаева. 17 июля он отказал в досрочном освобождении заключенному учреждения № 14 Жанибеку Жауырову. Начальник колонии и специальная медицинская комиссия просили суд отпустить арестанта домой в связи с тяжелым заболеванием, однако судья Амиркулов вписал в свое постановление фамилию другого осужденного и указал там другой диагноз. На этом основании в освобождении было отказано. В ночь на 23 июля Жауыров скончался», — написал Козачков на своем Telegram-канале во вторник.