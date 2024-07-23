Почти полтора килограмма мефедрона стоимостью миллиард сумов изъяли у наркоторговца в Ташкентской области

По данному факту возбудили уголовное дело по части 5 статьи 273 («Незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах, а также их сбыт»). Максимальное наказание по данной статье составляет 20 лет лишения свободы.