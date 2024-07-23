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Почти полтора килограмма мефедрона стоимостью миллиард сумов изъяли у наркоторговца в Ташкентской области

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкентском районе Ташобласти правоохранители поймали наркоторговца с полутора килограммами опасного синтетического наркотика, стоимость которого оценивается в миллиард сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сотрудники правоохранительных органов провели специальное оперативное мероприятие в столичной области, в ходе которого остановили и досмотрели автомобиль Tracker. Управлял машиной 22-летний парень.

Правоохранители обыскали Tracker и нашли в нем 1,43 килограмма синтетического наркотического вещества мефедрон. Оказалось, что подозреваемый собирался расфасовать наркотик и распространить его при помощи закладок.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 5 статьи 273 («Незаконная продажа наркотических средств, их аналогов или психотропных веществ в крупных размерах, а также их сбыт»). Максимальное наказание по данной статье составляет 20 лет лишения свободы.