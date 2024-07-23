Шкаф сотовой связи вспыхнул в Ленобласти

Вечером 21 июля при неустановленных обстоятельствах на столбе, установленном на пересечении Голландской улицы и Ясной улицы в поселке Янино-1, вспыхнул шкаф сотовой связи. Конструкция выгорела частично. В происшествии никто не пострадал. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».