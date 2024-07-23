Шкаф сотовой связи вспыхнул в Ленобласти

Вечером 21 июля при неустановленных обстоятельствах на столбе, установленном на пересечении Голландской улицы и Ясной улицы в поселке Янино-1, вспыхнул шкаф сотовой связи. Конструкция выгорела частично. В происшествии никто не пострадал. Об этом сообщило АН «Оперативное прикрытие».
— Инженер сотового оператора рассказал, что дверь в указанный шкаф была открыта в 20:06, в 20:10 — аппаратура показала запредельную температуру, после чего сотовая связь пропала, — уточнило агентство.
Размер ущерба устанавливается. После инцидента на место приехали стражи правопорядка. Они изъяли след обуви, пепел от сожженной бумаги, а также следы смыва горюче-смазочных материалов. Разбирательство продолжается.
К слову, накануне, 22 июля, в ресторане в Невском районе загорелась кухня. Из-за этого спасателям пришлось эвакуировать 50 человек. К счастью, никто не пострадал. Огонь удалось потушить за 18 минут.