Три машины столкнулись между собой в Тайшетском районе

23 июля около девяти часов утра на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» случилась массовая авария. Вблизи села Байроновка Тайшетского района столкнулось три машины. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.
По предварительной информации водитель минивена «Honda Stream» при движении в сторону областного центра столкнулся с полуприцепом грузового «Volvo», который двигался на встречу. После этого, водитель «Renolt Logan», двигавшийся в ту же сторону что и минивен, столкнулся с развернутым от удара «Volvo».
В настоящее время на месте работают дорожные полицейские, движение автотранспорта по федеральной трассе не ограничено, — сказал начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Тайшетскому району Артём Шишкин.
В результате столкновения водителя минивена доставили в больницу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за тумана три самолета приземлились в аэропорту Улан-Уде вместо Иркутска.