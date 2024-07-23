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Три машины столкнулись между собой в Тайшетском районе

Водитель одного из автомобилей доставлен в больницу.

Источник: Комсомольская правда

23 июля около девяти часов утра на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» случилась массовая авария. Вблизи села Байроновка Тайшетского района столкнулось три машины. Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.

По предварительной информации водитель минивена «Honda Stream» при движении в сторону областного центра столкнулся с полуприцепом грузового «Volvo», который двигался на встречу. После этого, водитель «Renolt Logan», двигавшийся в ту же сторону что и минивен, столкнулся с развернутым от удара «Volvo».

В настоящее время на месте работают дорожные полицейские, движение автотранспорта по федеральной трассе не ограничено, — сказал начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Тайшетскому району Артём Шишкин.

В результате столкновения водителя минивена доставили в больницу.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за тумана три самолета приземлились в аэропорту Улан-Уде вместо Иркутска.