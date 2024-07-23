Три машины столкнулись между собой в Тайшетском районе

По предварительной информации водитель минивена «Honda Stream» при движении в сторону областного центра столкнулся с полуприцепом грузового «Volvo», который двигался на встречу. После этого, водитель «Renolt Logan», двигавшийся в ту же сторону что и минивен, столкнулся с развернутым от удара «Volvo».