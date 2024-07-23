В Сморгонском районе столкнулись легковшука и электроскутер: пострадал мужчина



Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 22 июля вечером на 175-м километре автодороги Р63 Борисов — Вилейка — Сморгонь — Ошмяны вблизи агрогородка Осиновщизна Сморгонского района. Установлено, что 53-летний пешеход двигался по обочине на электроскутере марки Lima. В определенный момент он проявил невнимательность и допустил столкновение с двигающейся в попутном направлении легковушкой Opel, за рулем которой находился 18-летний водитель.



В результате пешехода с повреждениями различной степени тяжести доставили в медучреждение.



По факту ДТП назначена проверка.