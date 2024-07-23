«Мать кричала и указывала в сторону реки»: офицер из Бурятии спасла 3-летнего мальчика, которого унесло сильным течением

— Разве это героический поступок? Нет. Обычный, человеческий, — однако по голосу в трубке телефона понятно — стесняется. Старший лейтенант полиции Елена Мотькинова из Бурятии на вопрос, как не побоялась броситься в реку, где сильное течение и большая глубина, скромно отвечает: «Так подсказывало сердце». Днем 9 июня 2023 года сибирячка вытащила из реки трехлетнего мальчика, который случайно упал в воду. А потом спасла его второй раз — уже на берегу, привела ребенка в сознание, срочно доставила в больницу. За этот поступок прошлой осенью старшего лейтенанта наградили медалью МВД России «За смелость во имя спасения». А в июле 2024 года Елене посвятили полутораминутный мультик. Подробности — в материале КП-Иркутск.
«Еще немного, и он бы сдался».
В июне прошлого года Елена находилась в отпуске. Провести выходные старший лейтенант планировала на малой родине в Заиграевском районе.
— Днем 9 июня отправилась на берег реки Селенга неподалеку от села Нижний Саянтуй. День был солнечный, хотела позагорать у воды. Но вдруг услышала отчаянный женский крик.
«На помощь! Спасите моего сына!», — стоявшая на берегу женщина громко кричала и указывала рукой куда-то в сторону реки. Елена увидела, как мальчика уносит сильное течение, как раз по направлению, где в тот момент находилась она сама.
— Ребенок не мог произнести ни звука. Было очевидно, силы уже покидали малыша, он еле держался на воде, — вспоминает Елена.
Старший лейтенант поняла — нужно действовать. Не раздумывая, она бросилась в воду. Подстроившись под течение, сумела схватить за руку ребенка, так доплыла с ним до берега. На берегу офицер провела неотложные реанимационные действия и оказала первую помощь.
— Очнулся! Тогда посадила малыша с мамой к себе в машину и доставила в ближайшую больницу. После необходимых обследований мальчика отпустили домой. Чувствовал он себя хорошо.
Сняли о подвиге мультфильм.
Мама спасенного мальчишки после случившегося поблагодарила Елену. А она сама о произошедшем никому не рассказывала.
— Даже дома с родителями не обсуждала. Однако общение с малышом и его мамой поддерживаю до сих пор. Узнаю, как дела у мальчишки периодически.
Но, тем не менее, о героическом поступке Елены узнали на службе. И в конце июля 2023 года Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ подписал приказ о награждении Елены.
— Горжусь, что оправдала ожидания моих родителей и доверие коллег, что сумела собраться в критический момент, думая только о том, что нужно сделать. И все получилось! Невозможно описать радость и благодарность мамы спасенного малыша, что тоже останется со мной на всю жизнь, — рассказывала сибирячка.
В День сотрудника органов внутренних дел России, 10 ноября, Елена получила медаль «За смелость во имя спасения». А теперь, в июле 2024 года, спустя год после ЧП, коллеги из МВД сняли короткометражный мультфильм о подвиге сибирячки.
— Слышала, что вышел ролик обо мне. Но, если честно, еще не смотрела. Постараюсь в ближайшее время уделить на это время.