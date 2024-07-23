«Мать кричала и указывала в сторону реки»: офицер из Бурятии спасла 3-летнего мальчика, которого унесло сильным течением

— Разве это героический поступок? Нет. Обычный, человеческий, — однако по голосу в трубке телефона понятно — стесняется. Старший лейтенант полиции Елена Мотькинова из Бурятии на вопрос, как не побоялась броситься в реку, где сильное течение и большая глубина, скромно отвечает: «Так подсказывало сердце». Днем 9 июня 2023 года сибирячка вытащила из реки трехлетнего мальчика, который случайно упал в воду. А потом спасла его второй раз — уже на берегу, привела ребенка в сознание, срочно доставила в больницу. За этот поступок прошлой осенью старшего лейтенанта наградили медалью МВД России «За смелость во имя спасения». А в июле 2024 года Елене посвятили полутораминутный мультик. Подробности — в материале КП-Иркутск.