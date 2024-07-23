Под Новосибирском осудят парня, который посадил свою мать на цепь

В Ордынском районном суде рассмотрят уголовное дело в отношении 20-летнего жителя поселка Новые Решеты, который посадил свое мать на цепь, привязав ее к печи. Детали происшествия раскрыли в прокуратуре Новосибирской области.
— В марте 2024 года обвиняемый в результате конфликта с матерью решил ограничить ее в свободе передвижения. Теперь он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением), — уточнили в ведомстве.
Известно, что молодой человек достал металлическую цепь в хозяйственной постройке для содержания скота. Вернувшись в квартиру, он ударил мать кулаком по ноге, привязал к ней цепь и закрепил к печи. Далее покинул квартиру, заперев ее снаружи.
Женщину освободила соседка, которая услышали крики. Она с помощью гвоздодера вскрыла входную дверь. Прибывшие вскоре полицейские сняли цепь.
Позже фигурант полностью признал свою вину.