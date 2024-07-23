Под Новосибирском осудят парня, который посадил свою мать на цепь

— В марте 2024 года обвиняемый в результате конфликта с матерью решил ограничить ее в свободе передвижения. Теперь он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением), — уточнили в ведомстве.