Новосибирский областной суд оставил в СИЗО концессионера 6 школ

«11.07.2024 постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска удовлетворено ходатайство следователя и О. Сопроненко продлен срок содержания под стражей до 15 октября 2024 года, — рассказали в Управлении Судебного департамента Новосибирской области. — 15 июля поступила апелляционная жалоба от защиты на данное постановление, ходатайствовали постановление отменить и избрать более мягкую меру пресечения».