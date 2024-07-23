Новосибирский областной суд оставил в СИЗО концессионера 6 школ

Отто Сопроненко попал в СИЗО в середине мая 2024 года. Концессионера обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ. Центральный районный суд избрал Сопроненко меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июля. Концессионер по истечению этого срока попытался обжаловать арест.
«11.07.2024 постановлением Дзержинского районного суда Новосибирска удовлетворено ходатайство следователя и О. Сопроненко продлен срок содержания под стражей до 15 октября 2024 года, — рассказали в Управлении Судебного департамента Новосибирской области. — 15 июля поступила апелляционная жалоба от защиты на данное постановление, ходатайствовали постановление отменить и избрать более мягкую меру пресечения».
Апелляцию рассмотрели в Новосибирском областном суде 22 июля. Однако меру пресечения Отто Сопроненко оставили без изменения.
Напомним, сейчас областные власти рассматривают возможность смены концессионера шести школ. К таким выводам вице-губернатор Сергей Нелюбов пришёл после заведённого на Сопроненко уголовного дела.