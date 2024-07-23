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Установлена причина смерти подростка в фонтане КазНУ в Алматы

Стала известна причина смерти 17-летнего парня в фонтане на территории КазНУ в Алматы, передает Tengrinews.kz.

Заместитель директора по медицинским вопросам межрегионального центра судебной экспертизы по Юго-Восточному региону Миржан Байсадыков сообщил, что экспертиза помогла установить причину смерти парня.

«Смерть наступила от механической асфиксии вследствие закрытия дыхательных путей водой при утоплении. Лабораторные исследования подтвердили это», — сказал эксперт.

Он также пояснил, что определить, мог ли этому предшествовать удар током, не представляется возможным.

«Насчет тока не можем сказать. Что было и как, почему ему плохо стало — это в нашу компетенцию не входит. Мы даем только непосредственную причину смерти», — заключил специалист.

Напомним, трагедия произошла 19 июня.

«17-летний парень погиб в фонтане на территории КазНУ имени аль-Фараби. В 16:00 после обеда очень жаркая погода стояла. Он, несмотря на запрещающий знак, полез в фонтан», — сообщил после трагедии министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

несчастный случай