Установлена причина смерти подростка в фонтане КазНУ в Алматы

Заместитель директора по медицинским вопросам межрегионального центра судебной экспертизы по Юго-Восточному региону Миржан Байсадыков сообщил, что экспертиза помогла установить причину смерти парня.
«Смерть наступила от механической асфиксии вследствие закрытия дыхательных путей водой при утоплении. Лабораторные исследования подтвердили это», — сказал эксперт.
Он также пояснил, что определить, мог ли этому предшествовать удар током, не представляется возможным.
«Насчет тока не можем сказать. Что было и как, почему ему плохо стало — это в нашу компетенцию не входит. Мы даем только непосредственную причину смерти», — заключил специалист.
Напомним, трагедия произошла 19 июня.
«17-летний парень погиб в фонтане на территории КазНУ имени аль-Фараби. В 16:00 после обеда очень жаркая погода стояла. Он, несмотря на запрещающий знак, полез в фонтан», — сообщил после трагедии министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.