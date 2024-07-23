Пенсионерка из Магнитогорска лишилась 400 тысяч из-за подарка «жениха из Европы»

Женщина рассказала, что познакомилась с мужчиной, который представился иностранцем из Европы. В ходе общения он обещал ей подарки и сообщил, что отправил «посылку». Вскоре женщине позвонили якобы из пункта выдачи товаров и сообщили, что ей пришла посылка из другой страны. При ее вскрытии сотрудники центра раздач обнаружили кольцо с бриллиантом, золотые часы и цепочку, а также более 90 тыс. иностранной валюты.