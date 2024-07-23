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Пенсионерка из Магнитогорска лишилась 400 тысяч из-за подарка «жениха из Европы»

Мошенники выманили с жительницы Магнитогорска 400 тыс. рублей под предлогом «страховки» за подарки от иностранца — 66-летнюю женщину обманули знакомством с «европейцем», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Женщина рассказала, что познакомилась с мужчиной, который представился иностранцем из Европы. В ходе общения он обещал ей подарки и сообщил, что отправил «посылку». Вскоре женщине позвонили якобы из пункта выдачи товаров и сообщили, что ей пришла посылка из другой страны. При ее вскрытии сотрудники центра раздач обнаружили кольцо с бриллиантом, золотые часы и цепочку, а также более 90 тыс. иностранной валюты.

Звонивший сказал, что для получения посылки ей нужно оплатить «страховку». Пенсионерка поверила мошеннику и перевела на его счет более 400 тысяч рублей со своей кредитной карты.

В пункте выдачи товаров женщине сказали, что никакой посылки на ее имя не поступало. Тогда горожанка поняла, что стала жертвой мошенников.