22 июля в 17.47 спасатели получили сообщение об утонувшем в водоеме в агрогородке Черноградь Червенского района Минской области мужчине.
Работниками МЧС было извлечено из воды тело гражданина 1962 года рождения.
23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
22 июля в 17.47 спасатели получили сообщение об утонувшем в водоеме в агрогородке Черноградь Червенского района Минской области мужчине.
Работниками МЧС было извлечено из воды тело гражданина 1962 года рождения.