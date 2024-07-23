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В Червенском районе утонул мужчина

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

22 июля в 17.47 спасатели получили сообщение об утонувшем в водоеме в агрогородке Черноградь Червенского района Минской области мужчине.

Работниками МЧС было извлечено из воды тело гражданина 1962 года рождения.

несчастный случай