В Краснодарском крае БПЛА ВСУ атаковали паромное судно в порту «Кавказ»

«Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту “Кавказ”. Сейчас на месте работают экстренные службы», — написал он.
В результате атаки возник пожар. По словам губернатора, возгорание локальное, угрозы распространения огня нет.
«К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь», — добавил он.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО отражают удары противника.