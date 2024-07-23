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В Краснодарском крае БПЛА ВСУ атаковали паромное судно в порту «Кавказ»

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Беспилотники ВСУ утром атаковали паромное судно в порту «Кавказ» на Кубани, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Источник: РИА Новости

«Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту “Кавказ”. Сейчас на месте работают экстренные службы», — написал он.

В результате атаки возник пожар. По словам губернатора, возгорание локальное, угрозы распространения огня нет.

«К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь», — добавил он.

Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО отражают удары противника.