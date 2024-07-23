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Труп мужчины обнаружили в Кировском районе Новосибирска возле остановки

Пока обстоятельства происшествия выясняются.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 23 июля, на остановке Элсиб в Кировском районе Новосибирска был обнаружен труп мужчины. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в полиции.

— Было обнаружено тело мужчины без видимых признаков насильственной смерти. По предварительной информации, смерть наступила в результате болезни, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Напомним, ранее тело еще одного мужчины было обнаружено на территории бывшего завода «Сибсельмаш».