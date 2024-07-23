Беспилотники атаковали паром в порту «Кавказ» на Кубани

Беспилотники атаковали порт «Кавказ» утром 23 июля. Пострадал паром, судно загорелось. Среди членов экипажа есть жертвы.
«Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Этим утром беспилотниками было атаковано паромное судно в порту “Кавказ”», — сообщил в телеграм-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. Пострадавшим оказывается помощь. Известно о гибели одного человека. Глава региона выразил соболезнования в связи со случившимся.
«К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — добавил Кондратьев.
Последствия атаки беспилотников устраняются. Выясняются подробности ЧП.
Ранее «Комсомолка» сообщала, что ВСУ атаковали нефтезавод в Туапсе накануне, 22 июля, дважды за утро. Система ПВО уничтожила восемь дронов. При новой атаке загорелся НПЗ. На территории вспыхнул пожар на площади 50 квадратных метров. Его оперативно потушили, никто не пострадал.