Беспилотники атаковали паром в порту «Кавказ» на Кубани

Ранее «Комсомолка» сообщала, что ВСУ атаковали нефтезавод в Туапсе накануне, 22 июля, дважды за утро. Система ПВО уничтожила восемь дронов. При новой атаке загорелся НПЗ. На территории вспыхнул пожар на площади 50 квадратных метров. Его оперативно потушили, никто не пострадал.