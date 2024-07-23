ФСБ раскрыла подготовку теракта в белгородской мечети

Две недели назад ФСБ сообщила о предотвращении попытки покушения на трех начальников подразделений Минобороны в Москве. Как рассказало ведомство, взрывчатые вещества замаскировали в подарочную упаковку и передали курьерским службам, бомбы планировали привести в действие после того, как курьеры отчитаются о доставке посылки.