Четыре населенных пункта в Приморье лишились транспортного сообщения

«Комиссией по чрезвычайным ситуациям будут приняты необходимые меры по ликвидациии последствий проливного дождя. Жителям и гостям округа на время стихии рекомендуется отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых и рыбалку, автомобилистам — соблюдать осторожность на дорогах».