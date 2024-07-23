Четыре населенных пункта в Приморье лишились транспортного сообщения

В Анучинском округе из-за обрушившихся на муниципалитет осадков ввели режим повышенной готовности.
По информации администрации округа, переливы образовались на участках дорог Анучино — Муравейка — Еловка и Анучино — Виноградовка — Ильмаковка. Специалисты Примавтодора контролируют ситуацию.
Также из-за непогоды Еловка, Виноградовка, Скворцово и Веселый остались без транспортного сообщения. В населенных пунктах ведутся работы по восстановлению проездов.
«Комиссией по чрезвычайным ситуациям будут приняты необходимые меры по ликвидациии последствий проливного дождя. Жителям и гостям округа на время стихии рекомендуется отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых и рыбалку, автомобилистам — соблюдать осторожность на дорогах».
Напомним, что сильные осадки обрушились на Приморье 23 июля, ливневые дожди стали причиной нескольких аварий. Более того очередное ухудшение погоды стоит ожидать