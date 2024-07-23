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Четыре населенных пункта в Приморье лишились транспортного сообщения

В Анучинском округе ввели режим повышенной готовности.

Сейчас в Ричмонде: +24° 4 м/с 94% 758 мм рт. ст. +23°

В Анучинском округе из-за обрушившихся на муниципалитет осадков ввели режим повышенной готовности.

По информации администрации округа, переливы образовались на участках дорог Анучино — Муравейка — Еловка и Анучино — Виноградовка — Ильмаковка. Специалисты Примавтодора контролируют ситуацию.

Также из-за непогоды Еловка, Виноградовка, Скворцово и Веселый остались без транспортного сообщения. В населенных пунктах ведутся работы по восстановлению проездов.

«Комиссией по чрезвычайным ситуациям будут приняты необходимые меры по ликвидациии последствий проливного дождя. Жителям и гостям округа на время стихии рекомендуется отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых и рыбалку, автомобилистам — соблюдать осторожность на дорогах».

Напомним, что сильные осадки обрушились на Приморье 23 июля, ливневые дожди стали причиной нескольких аварий. Более того очередное ухудшение погоды стоит ожидать 28—29 июля.