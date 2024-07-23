Массовая драка произошла возле остановки «Цирк» в Воронеже вечером 22 июля

В комментариях пользователи соцсетей осудили участников потасовки, «…которые привыкли решать конфликты кулаками, а не словами». Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Ранее РИА «Воронеж» сообщало о массовой драке на пересечении улиц Ленинградской и Брусилова. В полицию сообщение об инциденте не поступало.