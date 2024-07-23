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Массовая драка произошла возле остановки «Цирк» в Воронеже вечером 22 июля

В потасовке участвовало около 10 человек.

В Воронеже возле остановки общественного транспорта «Цирк» вечером понедельника, 22 июля, произошла массовая драка. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. На кадрах видно, что в потасовке принимало участие около десятка человек.

В комментариях пользователи соцсетей осудили участников потасовки, «…которые привыкли решать конфликты кулаками, а не словами». Корреспондент РИА «Воронеж» уточняет информацию в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало о массовой драке на пересечении улиц Ленинградской и Брусилова. В полицию сообщение об инциденте не поступало.