В Приморье дело об убийстве отчима с помощью мачете направлено в суд

Мужчине предъявлено обвинение в том, что по месту жительства в селе Фурманово, в ходе конфликта он нанес отчиму удар опасным ножом в ногу. От кровопотери наступила смерть потерпевшего. Пытаясь скрыть следы преступления, обвиняемый спрятал орудие преступления неподалеку от дома. Прибывшим фельдшерам он сообщил, что потерпевший упал и сломал ногу.