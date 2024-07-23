В Приморье дело об убийстве отчима с помощью мачете направлено в суд

Мужчине предъявлено обвинение в том, что по месту жительства в селе Фурманово, в ходе конфликта он нанес отчиму удар опасным ножом в ногу. От кровопотери наступила смерть потерпевшего. Пытаясь скрыть следы преступления, обвиняемый спрятал орудие преступления неподалеку от дома. Прибывшим фельдшерам он сообщил, что потерпевший упал и сломал ногу.
Нож обнаружен и изъят по результатам оперативно-следственных мероприятий. Уголовное дело направлено в Ольгинский районный суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Напомним, суд в Яковлевском районе суд заключил под стражу молодого человека, обвиняемого в убийстве своего отца. В ходе ссоры 25-летний парень ударил и задушил отца. После совершения преступления, пытаясь скрыть следы, обвиняемый с помощником инсценировал ДТП.