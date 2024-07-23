Японский магазин закрыли из-за кишечной палочки в Заводском районе

В магазине японской кухни в Заводском районе Саратова обнаружили кишечную палочку в продуктах. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на управление региональной Федеральной службы судебных приставов в заведении нарушали условия хранения и реализации продуктов.
— Во время проверки было установлено неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещения и отсутствие контроля готовых блюд. Кроме того, сотрудники предприятия не соблюдали правила личной гигиены и дезинфекционный режим, — пишут журналисты телеканала.
Обнаруженные бактерии кишечной палочки в несколько раз превысили допустимые нормы. Сейчас магазин закрыли на 13 суток, а на его владельца составили административный протокол.
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