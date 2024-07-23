Японский магазин закрыли из-за кишечной палочки в Заводском районе

В магазине японской кухни в Заводском районе Саратова обнаружили кишечную палочку в продуктах. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на управление региональной Федеральной службы судебных приставов в заведении нарушали условия хранения и реализации продуктов.