ВСУ атаковали Керченскую переправу: погиб один человек, есть пострадавшие

Во вторник, 23 июля, киевский режим атаковал Керченскую переправу, в результате чего погиб один человек, а также есть пострадавший. Об этом в своем Telegram-канале сообщил кубанский губернатор Вениамин Кондратьев.
«Киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края», — написал руководитель региона.
По его словам, беспилотники атаковали паром в порту «Кавказ». После этого начался пожар. При этом, как подчеркнул Кондратьев, угрозы распространения огня нет.
«К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший», — добавил глава Кубани.
По его словам, людям, которые получили травмы, оказывают помощь. О количестве пострадавших краснодарский губернатор не сообщил.
Напомним, в ночь на вторник, 23 июля, средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 21 беспилотник над Крымом и Черным морем.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в районе Северной стороны и Фиолента военные уничтожили более 15 беспилотников над морем. По его словам, атаку дронов успешно отразили дежурные расчеты ПВО и подразделения РЭБ. Фрагменты дрона рухнули на земли одного из товариществ собственников недвижимости. В итоге было разбито стекло грузового автомобиля. Осколки от второго беспилотника упали на территории домовладения другого севастопольского СНТ.