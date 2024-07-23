ВСУ атаковали Керченскую переправу: погиб один человек, есть пострадавшие

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в районе Северной стороны и Фиолента военные уничтожили более 15 беспилотников над морем. По его словам, атаку дронов успешно отразили дежурные расчеты ПВО и подразделения РЭБ. Фрагменты дрона рухнули на земли одного из товариществ собственников недвижимости. В итоге было разбито стекло грузового автомобиля. Осколки от второго беспилотника упали на территории домовладения другого севастопольского СНТ.