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«Жили-были…»: студентки ОмГТУ создают хоррор-игру по мотивам русских народных сказок

Омские студентки создают интерактивную хоррор-игру на базе русского фольклора.

Источник: Комсомольская правда

Студентки факультета информационных технологий и компьютерных систем ОмГТУ Софья Бабанова, Евгения Долгова и Ирина Лочкарева занимаются разработкой интерактивной игры по мотивам русских народных сказок в жанре хоррор.

Игра ожидается в формате интерактивного кино, где игроки смогут оценить новое прочтение фольклорных сюжетов. Проект соединит все русские сказки в одну вселенную.

Для старта проекта девушки взяли за основу следующие произведения: «Гуси-лебеди», «Царевна-лягушка» и «Колобок».

Фото: пресс-служба ОмГТУ

Благодаря победе девушек в конкурсе «Студенческий стартап» на проект выделен грант размером в 1 млн рублей.

Ожидается раскрытие персонажей по-новому — студентки продумали предыстории и взаимоотношения между героями, а также другие детали, которые позволят сделать сказки более современными.

Фото: пресс-служба ОмГТУ

Сюжет сможет сам влиять на развитие сюжета благодаря интерактивным механикам.

«Изначально мы хотели сделать игру о том, как искусственный интеллект восстанавливает жизнь на земле после апокалипсиса, но потом решили подавать заявку на грант и подумали, что нужна более актуальная идея. Новая концепция направлена и на популяризацию нашей культуры, и на развитие импортозамещения. Сочетание сказок и жанра хоррор — то, что в полной мере пока не было реализовано в игровой индустрии, но нам оно показалось очевидным: в сказках есть и антагонисты, и мифические персонажи, такие как Баба Яга и Кощей Бессмертный. Только вспомните их словесное описание — чем не хоррор?», — рассказала Софья Бабанова.

На данный момент разработчики занимаются общей концепцией, а также прорабатывают эскизы персонажей, создают трехмерные модели и интегрируют их в движок игры.

Студентки надеются, что благодаря их проекту люди смогут лучше познакомиться с фольклором в необычном формате, что привлечет современное поколение к культурному контексту.