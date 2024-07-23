«Жили-были…»: студентки ОмГТУ создают хоррор-игру по мотивам русских народных сказок

«Изначально мы хотели сделать игру о том, как искусственный интеллект восстанавливает жизнь на земле после апокалипсиса, но потом решили подавать заявку на грант и подумали, что нужна более актуальная идея. Новая концепция направлена и на популяризацию нашей культуры, и на развитие импортозамещения. Сочетание сказок и жанра хоррор — то, что в полной мере пока не было реализовано в игровой индустрии, но нам оно показалось очевидным: в сказках есть и антагонисты, и мифические персонажи, такие как Баба Яга и Кощей Бессмертный. Только вспомните их словесное описание — чем не хоррор?», — рассказала Софья Бабанова.