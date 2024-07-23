Жительница Саратова ответит перед законом за мошенничество с пособием

Жительницу Саратова обвиняют в мошенничестве с социальными выплатами. Известно, что она получала пособие на ребенка и тратила его на себя. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на региональную прокуратуру сейчас на женщину заведено уголовное дело.
— Она подала заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка. Пособие ей назначили. При этом ребенок с марта по декабрь 2023 года находился в «Специализированном доме ребенка». А сама жительница Саратова была ограничена в правах, — пишут журналисты телеканала.
Как удалось узнать правоохранителям за год мать получила от государства почти 230 тысяч рублей. По решению суда жительница Саратова должна будет вернуть потраченную сумму.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что бывшего министра лесного комплекса Приангарья будут судить за взятку в три с половиной миллиона. Для «отмывания» денег чиновник приобрел автомобиль и оформил документы на своего близкого родственника.