Жительница Саратова ответит перед законом за мошенничество с пособием

— Она подала заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка. Пособие ей назначили. При этом ребенок с марта по декабрь 2023 года находился в «Специализированном доме ребенка». А сама жительница Саратова была ограничена в правах, — пишут журналисты телеканала.