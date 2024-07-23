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Стали известны подробности ДТП под Волгоградом с пятью пострадавшими

Под Волгоградом женщина за рулем «Лады» перевернулась на трассе.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности страшного ДТП на трассе в Волгоградской области, в котором пострадали пять человек, в том числе маленький ребенок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в ночь на 22 июля 21-летняя девушка за рулем «Лады» вместе с пассажирами ехала со стороны Урюпинска в направлении хутора Первомайский.

— Водитель не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и трое пассажиров, один из которых 2-летний ребенок доставлены в медучреждение, — уточнили в полиции региона.

По данным облздрава, в Урюпинскую ЦРБ госпитализировали 20-летнего парня, двух молодых девушек, автомобилистку и ребенка 2 лет. им оказывается необходимая помощь.