Стали известны подробности ДТП под Волгоградом с пятью пострадавшими

Стали известны подробности страшного ДТП на трассе в Волгоградской области, в котором пострадали пять человек, в том числе маленький ребенок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в ночь на 22 июля 21-летняя девушка за рулем «Лады» вместе с пассажирами ехала со стороны Урюпинска в направлении хутора Первомайский.
— Водитель не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель и трое пассажиров, один из которых 2-летний ребенок доставлены в медучреждение, — уточнили в полиции региона.
По данным облздрава, в Урюпинскую ЦРБ госпитализировали 20-летнего парня, двух молодых девушек, автомобилистку и ребенка 2 лет. им оказывается необходимая помощь.