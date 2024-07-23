Стали известны подробности ДТП под Волгоградом с пятью пострадавшими

Стали известны подробности страшного ДТП на трассе в Волгоградской области, в котором пострадали пять человек, в том числе маленький ребенок. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в ночь на 22 июля 21-летняя девушка за рулем «Лады» вместе с пассажирами ехала со стороны Урюпинска в направлении хутора Первомайский.