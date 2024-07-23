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В центре Воронежа пьяный мотоциклист сбил 30-летнего мужчину

В Воронеже на площади Ленина 25-летний мотоциклист сбил 30-летнего мужчину, пешеход попал в больницу.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

В понедельник, 22 июля, в 19.50 в центре Воронежа на площади Ленина случилось ДТП. 25-летний местный житель ехал на мотоцикле «GR 7» со стороны Плехановской в направлении улицы Карла Маркса. У дома № 13 на площади Ленина он сбил 30-летнего воронежца. Мужчина переходил дорогу слева направо по ходу движения мотоцикла.

Мотоциклисту провели алкотест. Он показал наличие у 25-летнего мужчины 0.656 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе, что соответствует легкой степени опьянения.

Сбитый пешеход получил травмы, его госпитализировали. Полицейские выясняют, мог ли мотоциклист вовремя затормозить или объехать переходившего дорогу мужчину.

— Всего в Воронежской области 22 июля случилось 108 ДТП, из них в Воронеже — 78, на дорогах в районах — 20, на федеральных трассах — 10. В шести авариях получили травмы шесть человек, — сообщили в региональном ГУ МВД.