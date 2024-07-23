Жительница Солигорска перевела мошенникам более Br31 тыс

В милицию за помощью обратилась жительница Солигорска. Женщина стала очередной жертвой мошеннической схемы, в которой аферисты представляются правоохранителями и сотрудниками банковских структур и требуют «задекларировать» сбережения, чтобы «обезопасить» их. После того как жертва переводит деньги, средства похищаются, а преступники перестают выходить на связь.



Поверив злоумышленникам и следуя их инструкциям, жительница Солигорска лишилась Br31,3 тыс. По факту мошенничества следователями возбуждено уголовное дело.



«Услышав о необходимости задекларировать деньги, немедленно положите трубку и обратитесь в милицию. Не передавайте и не переводите никому свои средства. Напомните об этом близким, особенно лицам пожилого возраста», — настоятельно рекомендуют правоохранители.