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Жительница Солигорска перевела мошенникам более Br31 тыс

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Солигорска пыталась обезопасить сбережения и перевела мошенникам более Br31 тыс. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В милицию за помощью обратилась жительница Солигорска. Женщина стала очередной жертвой мошеннической схемы, в которой аферисты представляются правоохранителями и сотрудниками банковских структур и требуют «задекларировать» сбережения, чтобы «обезопасить» их. После того как жертва переводит деньги, средства похищаются, а преступники перестают выходить на связь.

Поверив злоумышленникам и следуя их инструкциям, жительница Солигорска лишилась Br31,3 тыс. По факту мошенничества следователями возбуждено уголовное дело.

«Услышав о необходимости задекларировать деньги, немедленно положите трубку и обратитесь в милицию. Не передавайте и не переводите никому свои средства. Напомните об этом близким, особенно лицам пожилого возраста», — настоятельно рекомендуют правоохранители.