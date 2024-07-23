Дома, пострадавшие от масштабного пожара на 19-й Линии, подключили к воде и электричеству

Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Омской области Владимир Шнипко в своём телеграм-канале рассказал о ситуации с домами, которые пострадали от пожара на 19-й Линии.
По словам министра, ресурсоснабжающие организации продолжают устранение повреждений на сетях и восстановление подачи ресурсов. Так, работники «ОмскВодоканала» завершили ремонт трубопровода диаметром 800 мм и подключили потребителей накануне, около 20:00. Специалисты «Омскэлектро» также восстановили электроснабжение.
Ранее держать ситуацию с домами на контроле региональным чиновникам поручил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Он лично побывал на месте крупного пожара и пообщался с жителями.
Пострадавшие от пожара получат единовременные выплаты по потере имущества: до 100 тысяч рублей из бюджета области и 25 тысяч рублей из городского бюджета. Зачислить деньги должны уже до конца этой недели.