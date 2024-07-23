В Новой Москве ученая-экономист Валентина Бондаренко погибла, выпав из окна

«Инцидент произошел накануне вечером в поселении Воскресенское. Погибла Валентина Бондаренко. Она выпала из окна своей квартиры, к сожалению, спасти ее не удалось, полученные травмы оказались не совместимы с жизнью», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время точные причины произошедшего устанавливаются. «Предварительно, смерть не носит криминальный характер, женщина продолжительно болела», — добавил представитель оперативных служб.
Валентина Бондаренко являлась ведущим научным сотрудником Центра институтов социально-экономического развития, академик Российской академии естественных наук и Международной академии исследований будущего. Еще в 1991 году она окончила аспирантуру Института экономики Академии наук СССР и защитила диссертацию. По совместительству также являлась директором Международного фонда Н. Д. Кондратьева.