В Новой Москве ученая-экономист Валентина Бондаренко погибла, выпав из окна

«Инцидент произошел накануне вечером в поселении Воскресенское. Погибла Валентина Бондаренко. Она выпала из окна своей квартиры, к сожалению, спасти ее не удалось, полученные травмы оказались не совместимы с жизнью», — сказал собеседник агентства.