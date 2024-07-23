В Омске задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух человек

СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 44-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления по статье «Убийство двух лиц».
Вечером 21 июля омич со знакомыми распивал алкоголь у гаражей в районе дома № 83 по улице 19-я Рабочая. В ходе возникшей ссоры мужчина несколько раз ударил 52-летнего товарища ножом, а потом сделал то же самое с третьим 40-летним участником конфликта. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте.
После убийства омич скрылся с места преступления. О произошедшем в полицию сообщили случайные прохожие. Подозреваемого задержали.
В настоящее время мужчину заключили под стражу. Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
Ранее в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» рассказали о пропаже 15-летней Евангелины Алешковой. О её местонахождении неизвестно с 22 июля. Как сообщили в полиции, девочка пошла погулять в парк Победы и не вернулась. Последним местом, где видели школьницу, стала гостиница на улице Суворова (вероятно, гостиничный комплекс «Ника», так как других гостиниц на этой улице в районе парка нет).