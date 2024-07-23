В Омске задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух человек

Ранее в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» рассказали о пропаже 15-летней Евангелины Алешковой. О её местонахождении неизвестно с 22 июля. Как сообщили в полиции, девочка пошла погулять в парк Победы и не вернулась. Последним местом, где видели школьницу, стала гостиница на улице Суворова (вероятно, гостиничный комплекс «Ника», так как других гостиниц на этой улице в районе парка нет).