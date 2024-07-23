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Газоны Екатеринбурга захватило опасное растение, угрожающее здоровью горожан

Пастернак луговой опасен для жителей Екатеринбурга.

Источник: РИА "Новости"

Жители Екатеринбурга жалуются на опасное растение пастернак луговой, который растет на газонах города в разных районах. Это растение вызывает сильные ожоги. Об этом информирует телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

Так, например, на этой неделе, сильные ожоги руки получил 10-летний мальчик, который играл во дворе многоквартирного дома и сорвал растение. На месте ожога у школьника слезла кожа.

Проректор по научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин пояснил, что это растение выделяет фурокумарин, который при попадании на кожу в солнечную погоду, вызывает сильные ожоги.

При этом, растение очень быстро размножается: одно растение за год выбрасывает 50 тысяч семян на расстояние до 100 метров.

флора и фауна